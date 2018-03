Camus Hacker está cerca de ir a la cárcel por extorsionar a Susana

Emmanuel Ioselli, alias Camus Hacker, no es la primera vez que ataca a los famosos invadiendo su privacidad o extorsionándolos con publicar fotos de desnudos o lo que es más fuerte aun negociando sus fotos o videos pornográficos.





Sin ir más lejos hace cuatro años atrás, y en sus acciones lesivas contra la imagen de Fátima Florez, Iliana Calabró, Diego Korol, Sergio "Maravilla" Martinez, Coki Ramírez, Annalisa Santi y muchos otros debió enfrentar un juicio que bajo la querella promovida por el manager Jorge Zonzini en favor de todos los famosos, con el patrocinio legal del Dr. Cristian Colombo y el accionar del Fiscal Ricardo Saenz, logró romper el vacío legal en materia de delitos informáticos condenando a Ioselli a la pena de "3 años de Prisión en Suspenso más la obligación de finalizar sus estudios de secundaria por encontrarlo penalmente responsable del delito de extorsión en grado de Tentativa en Concurso Real con Amenazas Coactivas".

camus-hacker.jpg







Esta vez, Ioselli, intentó evadir su responsabilidad penal culpando a terceros por la extorsión a Susana Giménez para no publicar el material sensible de su nieta Lucía Celasco pero otra vez sus comunicaciones de WhatsApp vuelven a inculparlo.

camus hacker 2.jpg



Según consta en el expediente las comunicaciones demuestran que Emmanuel Ioselli es el único que introduce la palabra "dinero" a cambio de no publicar contando en los diálogos además que "ya posee experiencia en extorsiones y que es dinero fácil".





La Fiscal de la UFI 15 de La Plata, Cecilia Corfield, según pudo saberse por fuentes judiciales ya dio las instrucciones finales, citará a al manager Zonzini que es quien logró la primer condena de Emmanuel Camus Ioselli y elevará a Juicio a la causa para que resuelva la Dra. Marcela Garmendia titular a cargo del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata.





Se descuenta que Ioselli por la condena que ya pesa en su contra por similar delito esperará el nuevo juicio tras las rejas.





Sobre la nueva acción delictiva de Ioselli, Zonzini sostuvo: "Declararé con gusto para ayudar a la Fiscal a impartir justicia. Definitivamente Ioselli no escarmentó ni tiene noción del daño que su accionar delictivo provocó a tanta gente. Además, he tomado conocimiento de que no cumplió con terminar el colegio secundario que era una de las normas a la que se comprometió para que sus años de prisión sean en suspenso y no efectivos por lo que ya le di instrucciones a mi letrado, el Dr. Cristian Colombo, para que informe al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC N°8) que lo condenó sobre su incumplimiento y se tomen las medidas correspondientes. Algunos comunicadores de TV ven a éste muchacho como un personaje pintoresco y no como lo que es, un delincuente que disfruta provocando acciones lesivas de imagen a inocentes".