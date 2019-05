Campanella confirmó que votará otra vez a Macri y cuestionó a los actores que se quejan de la crisis

Adriana "La Gata" Varela, Paola Krum, Juana Viale, Federico Bal y Mimi Ardú, entre otros, fueron algunos de los artistas que se manifestaron en público sobre la crisis económica que atraviesan los argentinos y hablaron de que les "cuesta llegar a fin de mes".





En declaraciones a Teleshow, Juan José Campanella contó que volverá a votar a Mauricio Macri en las elecciones de octubre y cuestionó las palabras de los actores y famosos que se quejan de la actualidad económica del país.





"Me gustaron mucho las declaraciones de Gabriel Goity. Estas historias las oigo desde que me metí en esto en 1981, en mi primer trabajo como meritorio de dirección, y jamás se le ocurrió a un actor echarle la culpa a la situación o al gobierno, menos que menos en algunos de los casos que se oyen, de gente que ganó millones de dólares. Millones de dólares", comentó el director.





"Entonces, si una persona que ganó en su vida 10 millones de dólares y hoy no tiene un peso, no es por la crisis de los últimos tres años, es porque no supo administrar su dinero. Es muy fácil esto de decir: "Me fue mal con mi obra y la culpa la tiene el Gobierno". Esto es nuevo. Hubo obras que fracasaron toda la vida", enfatizó Campanella.





"Todos hemos tenido éxitos y fracasos. Las quejas de la gente que vive demasiado bien... Yo prefiero concentrarme en las quejas de la gente que realmente la está pasando mal. Una modelo que dijo que por la crisis había tenido que dejar las lecciones de violín... Te juro que con ese tipo de cosas uno pierde la paciencia. El momento es difícil, realmente, y hay gente que tiene derecho a quejarse y hay gente que no", explicó.