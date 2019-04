Camila Salazar: "Fue una buena aventura en pareja y la repetiríamos"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Camila Salazar mostró en Instagram su primera experiencia en una playa nudista en Miami, Estados Unidos, junto a su pareja, Ignacio "Mela" Meliton.





"Luego fuimos a Miami para el Ultra music festival, y los últimos días ya parando en Miami Beach disfrutando de la playa. Yo ya había ido a esa playa cuando nació Matilda. Con mi hermana Maitu y una amiga de mi hermana Luli. Caímos ahí sin saber que era nudista, o naturista, como ellos la llaman. Fuimos porque son las mejores playas. Al no tener departamentos cerca, da el sol todo el día. Al llegar y ver que todo era tan relajado, que nadie va ahí a mirar y todos están disfrutando, yo hice topples en ese entonces y también lo compartí en mis redes",agregó la actriz sobre esa experiencia distinta.

"Nos vinieron a dar la bienvenida, ¡Fue todo muy divertido! Entonces esta vez le dije a mi novio si se animaba a ir... Sospechaba que la experiencia le iba a gustar como a mí en su momento me pasó... ¡Él de una me dijo que sí, que se re sumaba a vivirlo! Le pareció algo nuevo, divertido y además compartirlo entre nosotros dos era interesante para nosotros. Tal vez entre amigos no lo haríamos porque es raro. Pero en pareja es muy divertido y cómodo! Igual nunca digo nunca... (se ríe). Lo compartimos en un grupo con amigos y nos estallamos de risa todos", añadió. añadió.







"Fue una buena aventura y anécdota. Yo sólo estaba en topples y mi novio como vino al mundo. Después de un rato me animé a todo y fue genial. Nada mas divertido que en tus vacaciones hacer cosas que tal vez en tu país no podes hacerlas. En el exterior hay una mentalidad muy distinta respecto a la desnudez que acá. De hecho el topples es legal en todas las playas".





"Me gusta que no existan tabúes respecto al cuerpo. Siento que la prohibición genera muchas veces las perversiones o estigmatizaciones que hoy en día estamos tan acostumbrados a vivir. Si todos fuésemos más abiertos respecto al cuerpo humano, seguramente las personas serían más tolerantes", argumentó.







"La gente se la nota más libre, feliz y tolerante (una cualidad que siento que falta y mucho en nuestra sociedad hoy día). Veías todos los tipos de cuerpos que te puedas imaginar. Sin prejuicios, sin miradas juzgantes sin nada".





"Fue una gran experiencia que vivimos en pareja, que repetiríamos y que nos encantaría que el día de mañana existan más lugares así en Argentina, como en su momento fue playa Franca de Moria, toda una revolución cultural", remarcó la actriz. , remarcó la actriz.

"El impacto en mis redes fue muy positivo. Mucha gente queriendo vivir esa experiencia, disfrutando con nosotros las crónicas del viaje. Entiendo que haya gente que no quiera, no le guste o le de vergüenza y también veo correcto que existan lugares donde no se permita. De esa manera, todos podemos tener posibilidades de elegir a dónde ir y cómo vivir, donde siempre la base sea el respeto hacia lo diferente a uno", finalizó Camila.

Al respecto,comentó en exclusiva a este medio: