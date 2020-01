¡Cambió la cara! Cinthia Fernández recuperó el dinero que perdió en un súper

Luego de que Cinthia Fern谩ndez rompiera en llanto a trav茅s de sus redes a causa del extrav铆o de su billetera, finalmente la medi谩tica cont贸 a trav茅s del mismo medio que logr贸 recuperar sus pertenencias.





Ella cont贸 que perdi贸 la billetera en la que no solamente ten铆a sus pertenencias personales y dinero, sino que tambi茅n sus ahorros.

Ten铆a entre su plata tambi茅n los d贸lares que deb铆a mantener guardados para invertir. Despu茅s de un d铆a de b煤squeda, finalmente una familia que encontr贸 todo se pudo contactar con ella y entregarle todo.





"Estoy muy feliz, una familia hermosa", comenz贸 la filmaci贸n la bailarina en la que dio los detalles de c贸mo recuper贸 sus ahorros. "Hoy la verdad que tuvieron un d铆a complicado, no tienen redes sociales y no sab铆an nada de esto. Se fijaron los documentos, me lo vinieron a traer y est谩 todo. As铆 que Ingrid, muchas gracias, estoy muy contenta y nada, estoy muy feliz", confes贸 Cinthia desde su perfil de Instagram.





Fuente: nexofin