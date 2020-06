Jésica Cirio tuvo cambios notorios en su aspecto físico

Jésica Cirio estuvo en el centro de la escena mediática después de que se confirmara que su marido, Martín Insaurralde tiene coronavirus. La modelo se sometió a los testeos y, afortunadamente, dio negativo. Para comunicarlo, grabó un video que subió a las redes sociales y que llamó la atención de todos por su aspecto físico.

De este tema hablaron en Intrusos y Jorge Rial no dejó pasar el cambio de apariencia de la conductora del Morfi: “¡Qué cambiada está Jésica, entre paréntesis! Es otra Jésica”, haciendo referencia a la transformación física de la modelo.

A lo que Adrián Pallares acotó: “Nosotros que la conocemos hace tantos años…” y Rial explicó “yo hace mucho que la veía”.

Jésica Cirio grabó un video para su programa de TV.

Dos años atrás, Cirio estuvo en el centro de la escena cuando en las redes estallaron los memes por su look de pelo morocho y nuevos rasgos en su rostro. En ese momento, Jésica explicó: “No sé de dónde sacaron esa foto, si es real o no, pero me corté el pelo y me lo oscurecí, de un día para el otro. No sé, estaba muy maquillada, tenía mucho maquillaje en la boca. Yo no estoy mirando esas cosas y me causó gracia que haya gente que sí”.

El look que sorprendió hace unos años.

Jésica y su explicación del no contagio

La modelo explicó qué piensa ella: “Es mi opinión, el médico puede decir lo contrario pero yo creo que si tiene que ver que uno lleve una vida saludable, que se mueva, que tome suplementos, yo tomo muchos suplementos como me aconsejan mis médicos. Tomo minerales…, puede que sea positivo o no pero creo que todo lo que podamos hacer para colaborar con esto ayuda”.

Pero sus palabras no hicieron más que reafirmar las palabras del médico Jorge Tartaglione. “No hay evidencia científica de que los suplementos prevengan estas cosas. Ella es una tremenda deportista y eso es importante, pero no hay evidencia científica que pruebe que es inmune a estas cosas”, concluyó el profesional.

Fuente: papparazzi