Cambió el perfil: Luciana Salazar dio detalles de su "nueva" cuenta de Twitter

Desde que la modelo Luciana Salazar empezó a tirar bombas políticas y económicas por Twitter se armó un gran revuelo en el ambiente y comenzó a especularse con quién es el que le pasa data tan precisa.





Algunos aseguran que Luciana sale con un político de la oposición, otros que no es ella quien maneja su cuenta y algunos hasta osaron decir que es Jorge Rial quien le pasa la información.





En Los Ángeles de la mañana, programa de Ángel De Brito, Luciana afirmó: "Mirá cómo se manejan los trolls, que ayer me llegaron tres iguales al mismo tiempo consecutivos, y que decían 'La cuenta de Luciana Salazar está manejada por Jorge Rial, que a su vez lo maneja el señor Massa, y a la vez está detrás Redrado'. Yo me mataba de la risa".





"¿Te pagan por poner esos tuits, Luciana?", quiso saber Karina Iavícoli. "¡Pero por favor! -reaccionó Luli- ¡Cómo me van a pagar! Te voy a contar una infidencia. Con esta persona que me pasa los datos, nos venimos hablando hace cuatro años. Y hace poco le pregunté por primera vez: '¿Puedo publicar esto?', y me dijo que sí. O sea, soy yo la que le pregunté".





"¿Cuál fue el primero que publicaste, el de las elecciones?", preguntó De Brito. "No, ahí le pregunté si tenía números, y yo le pregunté para saber, y los publiqué unos minutos antes de que salieran -sostuvo Luli-. Y ahora, los datos que me pasa, ya ni le pregunto si los puedo publicar".





"¿Tenés números reales de las próximas elecciones, a cómo están hoy?", le consultaron. "No, todavía no hablé. Pero en mi opinión, va a ser mayor la brecha", manifestó la Salazar en relación a la ventaja que Alberto Fernández le sacó a Mauricio Macri en las PASO pasadas.