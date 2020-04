Cámara oculta: Mica Viciconte le hizo un escrache doméstico a Cubero

Mica Viciconte grabó la conversación que tuvo con Fabián Cubero en medio de una "pelea "de entrecasa.

Lo curioso es que el ex futbolista no sabía que su novia estaba filmando el momento.

"¿Por qué no podés limpiar un toque el lavadero? Acomodarlo, ordenar las cosas", le recriminó la rubia.

"No, no porque después vas a ir vos a cagarme a pedos. 'Que eso va ahí'", le responde Poroto a lo lejos.

"No, no, lo único que te pido es que ordenes bien", insistió Mica. "No, no, no sé ordenar. Yo ordeno, guardo y listo", respondió él.

Cabe recordar que hace unos días Viciconte respondió si tenía ganas de ser madre con su actual pareja.

"¿Tenés ganas de un mini Cubero?", le consultó una de sus seguidoras a través de sus historias de Instagram. "En algún momento", comentó la actriz sin entrar en detalles.

Otra le repreguntó cuántos hijos le gustaría tener junto al futbolista, con quien está pareja desde hace tres años.

Nuevamente, con pocas palabras, Mica se sacó una selfie indicando el número dos con su mano.