Cada vez más complicado: Interpol ordenó la captura internacional de Juan Darthés

Uno de los primeros en salir a anunciar esta noticia fue el conductor Jorge Rial en Intrusos este viernes. "Me acaban de confirmar oficialmente desde el Ministerio del Interior que, desde ayer, está el alerta roja para Darthés. Está confirmado. Yo ya lo tenía por otro ministerio. Desde ayer Interpol sacó un alerta roja para Darthés, para su detención, por el tema Thelma Fardin en Nicaragua. En Brasil ya están avisados", aseguró en el ciclo.





El abogado de Darthés, Fernando Burlando, argumentó que efectivamente el juez de la causa ratificó el pedido de captura internacional, pero que desconocen la alerta del Interpol. A su vez, sostuvo que de ser así, tampoco significa que automáticamente pueden arrestar al artista. "Se está diciendo que tiene alerta roja y que lo van a ir a buscar, pero no es así. Como Juan es brasileño y está en ese país, va a tener que pasar un procedimiento una vez que las autoridades de Nicaragua ordenen a las de Brasil la detención. Es un proceso que puede significar muchas cosas. Las autoridades brasileñas no solo definirán qué hacen con su libertad provisoria sino también donde se puede tramitar la causa finalmente", explicó.





A su vez, el letrado reiteró que este camino judicial "recién empieza" y que insisten en que no hay elementos probatorios de la denuncia de Thelma. "Entiendo que no hay una sola prueba a favor de Fardin. Mucha gente le va a tener que pedir disculpas a Juan, no tengan dudas. Cuando termine el juicio, más de uno se va a agarrar la cabeza", indicó.





Por su parte, la abogada de la actriz, Sabrina Cartabia, sostuvo que efectivamente la alerta de Interpol se emitió. En diálogo con ese sitio, sostuvo el juez ordenó que fuera secreta y por eso no aparece publicada en el sitio oficial. "A mí me la mostraron autoridades de Estado", recalcó. Con respecto a cuáles son los pasos a seguir a partir de este revés, aclaró que la alerta "va a saltar cuando el cruce una frontera internacional".





Burlando también se refirió a cómo seguirá la investigación: "Yo como abogado de Darthés lo que pretendo es que esto llegue a juicio. Brasil nos da más garantías, Nicaragua no".

(Fuente: TN)