¿Cabré con ganas de formar una familia con Laurita Fernández?

Nicolás Cabré contó si tiene ganas de formar una familia con Laurita Fernández y se refirió al momento personal de paz que atraviesa.

"Hoy por hoy me permito otras cosas y necesito vivir con más tranquilidad. Tengo una hija, antes me podía permitir enfrentar algunas situaciones cuando quieren conseguir una foto", dijo en actor en el ciclo radial "Agarrate Catalina".





Y agregó: "Estoy relajado y tranquilo, viviendo el amor como hoy me permito vivirlo. Creo que tiene que ver mucho con Rufina, trato de que en mi casa se viva con tranquilidad y felicidad".

Consultado por los deseos de Laurita de ser madre, Cabré lanzó: "¿Por qué no? Hoy no, porque estamos bien así, pero con Laurita me lo permito soñar tranquilamente. Estamos planteándonos tener una vida juntos y si el día de mañana tiene que ser, será".





A su vez, contó sus sensaciones al trabajar con su pareja: "Me llena el corazón de alegría verla actuar al lado mío, es un disfrute que nunca había tenido y me permito sonreír por dentro cuando puedo".

Y respecto de los elogios cruzados entre La China Suárez, madre de su hija Rufina, y Laurita, el actor comentó: "De los dos lados hay siempre buena onda, la protagonista y el centro de todo es Rufina. Nosotros estamos en un segundo plano".