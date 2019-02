Cabito le apuntó a Ripoll: "Pidió a mis espaldas que me echen de la radio"

A fines de 2018, Cabito Massa Alcantara fue desvinculado del ciclo "Basta de todo" que se emite por Radio Metro. El programa, que lo tuvo como uno de los integrantes emblemáticos, perdió a una figura importante y su salida tuvo muchos idas y vuelta.





"A Matías le molestó que yo venga al programa de Pamela (David) el año pasado. O sea, ellos la llevaron a Pamela, la entrevistaron mi veces, pero cuando yo vengo acá está mal porque es un programa de la tarde. O sea nosotros la entrevistamos y es cool pero ella no nos puede entrevistar a nosotros. Esa doble moral no la entiendo", dijo Cabito, ayer por la tarde, en charla con Moria Casán en "Incorrectas".





"Por eso yo no había hablado antes. Quise cuidar a todo el mundo. El que era mi amigo, supuestamente, Diego Ripoll, que pasó año nuevo en casa, le di de comer un montón de veces, se quedó a dormir, por mi espalda le fue a pedir a Matías Martin que me eche hace dos años. Yo me entero de eso, no dicho por Diego, por otra gente de la radio y por el propio Matías, yo me iba a ir del programa pero el Director Artístico de ese momento no estaba de acuerdo en que yo me vaya y me quedé", contó sobre el problema inicial que derivó en su salida.

"Me dijo que Diego le pidió a Matías que me vaya del programa, Matías le pidió a él que me eche pero que él no estaba de acuerdo en que yo me vaya. Entonces Matías me vino a decir que me desvinculaban pero que me seguían pagando porque yo me tenía que operar y tenía un contrato vigente con la radio. Pero cuando yo me operé pidió que yo vuelva para ver si recomponíamos la situación pero ya no se podía recomponer. De hecho con Diego Ripoll hacía seis meses que ni nos saludábamos", agregó.





Lo cierto es que fue la primera nota que Cabito dio en televisión (después de la del año pasado en Pamela) donde cuenta su verdad: "Para seguir en la radio me pedían que me despida al aire de manera cordial y que dijera que me iba a otro programa de la radio. Pero me ofrecieron ir a otro programa por el 35% de lo que yo ganaba. En un país que había aumentado el 50% de un año a otro de inflación pero a mí me reducían un 65% el sueldo. Uno se agacha hasta que se le ve el culo".





"Por eso decidí no hablar, callarme la boca, me invitaron de muchos programas y yo decidí no hablar. Lo que pasa es que dijeron la versión que ellos quisieron. Dijeron que yo me quedaba dormido al aire. Pero no me quedaba dormido porque me iba de joda, cuando sos obeso no podés respirar bien y te quedás dormido. No lo hace a propósito", finalizó.