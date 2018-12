Burlando: "Le creo a Darthés, va a ser casi imposible demostrar algo diferente"

El abogado Fernando Burlando confirmó que no está a cargo de la defensa del actor Juan Darthés, acusado de violación por la actriz Thelma Fardin, pero que igual mantiene contacto telefónico con el actor.

"Juan llama con las mismas inquietudes de siempre. Nosotros quedamos con un grupo de profesionales que están realizando una diligencia pericial. Estaba entre otras cosas preguntando por esos resultados", precisó Burlando, en diálogo con el programa "Pamela a la tarde".

Consultado sobre a qué tipo de "diligencia pericial" se refería, detalló que se trata de una serie de "pericias psicológicas y psiquiátricas". "Fueron varias sesiones y están en plena elaboración del informe. Lo necesita seguramente para presentar en la Justicia de Managua", agregó.

Por otro lado, preguntaron a Burlando si era efectivamente el defensor de Darthés en esta causa: "Para ser claro, yo le puedo recomendar una cantidad de situaciones que tiene que ver con su vida laboral, con su vida personal, con cuestiones profesionales que todavía mantiene este estudio y que han sido elegidas y contratadas por Darthés. Ahora en el tema puntual de esta denuncia que tramita en Nicaragua, yo no soy abogado en Nicaragua, no podría actuar, no puedo técnica ni legalmente defenderlo".

En cuanto a la presencia de Darhés en Brasil, sostuvo que no le "parecería oportuno una vuelta a corto plazo" a pesar de que "nadie va a estar contento con esta suerte de destierro".

Finalmente, uno de los panelistas hizo la pregunta: "¿Darthés es inocente para vos?", a lo que él contestó: "Es así con todos los ciudadanos, no con Darthés".

"Darthés dice que es inocente y yo le creo. Tanto por lo que me dijo a mí como por cosas que me dijeron profesionales que trabajaron con él", argumentó.

Consultado sobre la versión de Thelma Fardin, Burlando evitó responder directamente pero remarcó que lo ideal hubiese sido que el caso sea denunciado cuando sucedió: "Pasaron nueve años, si estas cosas no se denuncian instantáneamente es casi imposible demostrar algo diferente".