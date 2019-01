Burlando: "Darthés está desganado de vivir, su vida es una crisis y su familia una revolución"

Juan Darthés se refugió en Brasil tras la denuncia por violación de Thelma Fardin, pero el actor deberá regresar a la Argentina para presentarse, el 12 de febrero, en la conciliación penal con la actriz Anita Coacci, quien también lo acusó por acoso sexual.

Este martes, Fernando Burlando, abogado del actor, dialogó con el ciclo radial Por si las moscas, en el cual se refirió al actual estado anímico de su defendido.

"Por momentos entra en situaciones de crisis y de desgano, pero yo le estoy poniendo muchas ganas a esto. Me he jugado por Juan. Puse mi espalda y pecho por él. No admitiría que él no haga lo mismo. Le dije que si él quería que yo lo defienda, que él comience a defenderse", arranco a contar el letrado.

Y relató: "Juan Darthes está desganado de vivir, su vida hoy es una crisis y su familia una revolución. Sus estados de ánimo son así. No logra estabilizarse. El exilio le ha generado desequilibrio. Es una persona que viene con un planteo y después a los dos minutos, piensa otra cosa".

"Le dije a Juan 'esto es un proceso largo, empezamos mal, pero yo confié en vos. Te hicimos las pericias, me lograste conmover y te creo'", agregó.

Luego, Burlando se refirió a Thelma Fardin: "Desde el lugar de la prudencia y el análisis logré torcer la opinión de mucha gente respecto de Juan Darthés. Me parece que hoy por hoy las encuestas ya dan la situación de Juan como que no es la que relató Thelma y que hay otra verdad. La Justicia es importante, pero el exilio y el destierro de Juan Darthés lo hizo la opinión pública".

Más tarde, opinó sobre el movimiento "Actrices Argentinas": "Hay mucha hipocresía porque hay cosas por las cuales el colectivo luchó pero parece que el único autor de las calamidades fue Juan Darthés".

"Calu Rivero jamás dijo que Darthés era un acosador. Solo manifestó que se sintió incómoda. El responsable es el productor. Creo que ella era muy chica, que ahora ha madurado", concluyó Fernando Burlando.