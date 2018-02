Brian Lanzelotta, tras la internación: "Recién ahora me pude levantar"

Un muy mal momento vivió en los últimos días Brian Lanzelotta, a tal punto que sus fanáticas viralizaron rápidamente en las redes sociales el hashtag #FuerzasEstamosConVosBL.





¿El motivo? Un cuadro agudo de gastroenteritis que, incluso, obligó al cantante a permanecer internado. Este sábado, algo más recuperado, dialogó con Marcela Baños en "Pasión" (América TV) y dio detalles de su estado de salud. Un cuadro agudo de gastroenteritis que, incluso, obligó al cantante a permanecer internado. Este sábado, algo más recuperado, dialogó coneny dio detalles de su estado de salud.





"Desde el domingo pasado que estoy en cama. Estuve un día internado", señaló Brian, quien reconoció que estaba alimentándose mal, sin cuidarse demasiado en las comidas, y que eso influyó para ser víctima de un virus.





"Recién hoy me pude levantar y me siento un poco mejor", agregó el ex Gran Hermano, que por recomendación médica deberá hacer reposo hasta que perciba estar recuperado por completo.





Embed



Primicias Ya