Brenda Asnicar no quiere recordar su romance con Tévez

Brenda Asnicar armó su vida en Colombia en materia laboral y afectiva con su esposo Alejandro De Angulo.





En una entrevista radial, la actriz se refirió al romance que vivió en 2010 con Carlos Tevez, cuando él estaba separado de su mujer Vanesa Mansilla.





"Ya me olvidé de eso. Trato de no recordar mi pasado, ponele que todo lo que uno hace es importante en la vida porque deja lecciones y uno aprende cosas de uno mismo. Me siento afortunada de haber tomado las decisiones correctas siguiendo mi corazón", sostuvo Asnicar en charla con el ciclo "Agarrate Catalina".

asnicar tevez 2.jpg







Y continuó: "No se qué telenovela se hacían. Hablar de esto hoy siento que no tiene sentido porque pasaron muchos años. Ahora hago foco en el amor. Si me pongo a analizar lo que pasó, termino en el psicólogo".





Y sobre su esposo, destacó: "Es millonario en amigos, es una persona excepcional. No tiene nada que ver con el medio. No me gusta hablar de mi vida privada, prefiero hablar del trabajo porque tengo la teoría de que cuando una abre la puerta pueden entrar demonios".





"Él (De Angulo) tiene claro que amo este proyecto. Con mi esposo nos acompañamos en todo, nunca soñé en casarme, pero fue todo muy hermoso. Fue muy íntimo porque se prohibieron los celulares. Lo respeto mucho y trato de preservarlo lo más que pueda", concluyó.