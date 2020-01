Brancatelli llegó a la política: "Cuando sepa lo que voy a ganar, lo diré públicamente"

Diego Brancatelli se mete de lleno en la política y tendrá un cargo en Pilar bajo el ala del intendente Federico Achaval.





"Cuando sepa lo que voy a ganar, lo diré públicamente. No sé cuánto voy a ganar, no fui a Recursos Humanos. Cecilia (su mujer) es la que más me apoya en todo esto", indicó el panelista de "Intratables", América, en charla con Luis Novaresio por Radio La Red AM 910.





Y contó: "Ya fui a visitar clubes y no puedo creer en las condiciones que están. Sé que voy a hacer menos de lo que me gustaría, pero me encanta que haya saltado, entre comillas, todo esto".





"Es un gran desafío este trabajo, una gran responsabilidad. Me encanta la posibilidad de cambiarle la vida a la gente. Vengo haciendo un trabajo hermoso en los clubes en Ituzaingó, y ahora mi compromiso será en Pilar. Si miramos para un costado, nada va a cambiar", aseguró el periodista.





"Construí un personaje televisivo muy lindo pero muy difícil. Fue un éxito porque lo sostuve en momentos muy complicados, en los cuales eran doce contra uno", explicó Diego.