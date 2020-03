Bono sacó una canción dedicada a la lucha contra el coronavirus

El líder de la banda irlandesa U2, Bono, dio a conocer a través de las redes sociales de la banda una nueva canción titulada "Let your love be known", dedicada a la lucha contra la pandemia de coronavirus que azota a gran parte del mundo.

"Para los italianos que la inspiraron, para los irlandeses, para cualquiera que en este día de San Patricio está en una situación difícil y sigue cantando. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a vos a quien cantamos", escribió el músico en la publicación del video, en donde se entona la balada acompañado por el piano.

Antes de iniciar su interpretación, el vocalista manifiesta que esa es "una pequeña postal desde Dublin", ciudad de la que es oriunda la famosa banda y donde reside actualmente.

"Camino por las calles de Dublin y no hay nadie cerca", dice la letra de la nueva composición en un pasaje, para luego rematar "no podés tocar, pero podés cantar a través de las terrazas, cantar en los teléfonos, cantar y prometerme que no pararás, cantar que tu amor sea conocido".