Bonadeo prometió contar su parte de la historia tras la denuncia de su ex

El domingo pasado, Mariana Nannis se sentó en el living de Susana Giménez y contó que su ex Claudio Paul Caniggia había sido violento con ella y que incluso, perdió un embarazo luego de una fuerte discusión con el ex futbolista.





Las repercusiones del testimonio de la mediática no tardaron en llegar. Gonzalo Bonadeo, desde su programa en FM 94.7 Club Octubre, realizó un fuerte editorial en el que resalta los logros deportivos de Pájaro, trató de "pelotudos" a los hijos del ex futbolista y de "patética" a Susana.





"En las peleas de alcoba no hay inocentes, somos todos culpables. Pensemos que es un tipo que tiene que ver que su hijo le dice públicamente que es una lacra humana. Un hijo que nunca hizo nada en su puta vida y que si no tuviera ese apellido no estaría haciendo nada. Me da mucha pena ver lo que se genera sobre tipos que nos dieron alegrías de verdad sin cagar a nadie", aseguró el periodista.





Indignada con los dichos de Bonadeo, Susana Herrera, su exmujer y madre de sus hijas, habló en "Pamela a la tarde" sobre su experiencia con el conductor: "Mi caso ha sido un caso del que nunca se quiso hablar y cada vez que él se expresa como lo hizo ayer, yo vuelvo a revivir mi propia historia. Yo fui víctima de Gonzalo Bonadeo. Lamentablemente viví muchas situaciones de violencia. En el 2003 no era como es hoy, yo denuncié a mi marido cuando mis hijas tenían 10, 8 y 5 años. Que un hombre te pegue, te lleve puesta con una camioneta...no tienen ni idea las cosas que me hizo vivir".





"Después de quince años estoy distanciada de mis hijas porque ellas lo defienden. Nosotros tuvimos un divorcio terrible. Bonadeo me apartó, me mató, me impidió visitarlas. Les ha dado todo económicamente y las ha cuidado, pero lo peor que hizo fue haberles matado a la madre", remarcó.





Herrera aseguró que todo lo vivido la llevó a hacer cosas extremas: "Yo intenté suicidarme por todo esto. Cuando iba a ver a mis hijas él muchas veces no me dejaba verlas. Hace tres años que no les puedo dar un beso a ellas".





"Él nunca me permitió decirles a mis hijas que cuando ellas dormían su papá no estaba en la casa. Ellas no se acuerdan de su papá haciendo abandono de hogar y la más chiquita diciéndole 'papá no te vayas'. No saben de los golpes que yo recibí", añadió.





Sobre el descargo que realizó Bonadeo del caso Caniggia, la mujer indicó: "Me hizo revivir un montón de cosas y creo que ese es su pensamiento. Es muy triste porque desestima a la que denuncia".





Cansado de estos dichos, Gonzalo hizo un posteo donde promete defenderse y contar su parte de la historia. Este fue su tweet:





Embed Por amor y respeto a quienes estan en esta foto me cosi la boca durante 16 años. Deje que mintieran sin defenderme. Ya no sera asi. Pronto contare mi parte. A los que me agredieron piensen como se sentirían en mi lugar si eso en lo que creen no fuese verdad. Gracias. pic.twitter.com/xnZKFZgiaT — Gonzalo D. Bonadeo (@gonbonadeo1963) August 31, 2019