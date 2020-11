La Bomba Tucumana tuvo una noche complicada: ¡Se olvidó la letra!

A la estafa de su ex, Gladys La Bomba Tucumana le sumó la notificación de la causa iniciada por Morena Rial. Todo esto fue un gran combo para que la cantante tucumana no tenga una buena performance en el programa "Cantando 2020".

"Mi ex que agradezca que todavía no está tras las rejas, pero seguramente eso va a suceder en algún momento. Pasó algo muy grave. Falta mi auto que compramos entre mi hijo, mi sobrina y yo porque tengo una mamá enferma que está en la cama hace 8 años y necesitaba un vehículo para cualquier cosa que necesitara en Tucumán”, dijo Gladys sobre su es pareja, Sebastián Escacena.

Y agregó al respecto: “Justamente hoy me mandó un mensaje con fotos, que las tengo todas, y me dijo ‘mira, con esta te hice esto cuando vos estabas laburando, con esta también y con esta otra también’ (...) Me mandó esas fotos diciéndome todo eso. Es doloroso y vergonzoso para mí que soy una mujer grande. Me duele en el alma porque tengo un hijo al cual respeto con el alma”.

Gladys y su hijo Tyago Griffo cantaron el tema "Usted" que popularizó Luis Miguel. Cuando le tocó a ella se perdió, y por varios segundos se provocó un bache. Igual avanzaron y pudieron resolver con experiencia esa situación.

Recordemos que Morena Rial denunció a Gladys La Bomba Tucumana por discriminación. La causa, que está siendo investigada por la Fiscalía N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, avanza poco a poco. Alejandro Cipolla, abogado de la hija del periodista Jorge Rial, aseguró que la cantante de cumbia ya fue notificada por personal policial.