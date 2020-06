"Una bola, salgo una bola": Nazarena Vélez volvió a hablar de su peso

Luego de convertirse en tendencia en twitter por las críticas y comentarios sobre su aspecto y su peso, Nazarena Vélez volvió a referirse al tema.

El martes, Vélez estuvo junto a su hija Barbie en Mamushka el nuevo ciclo de Mariana Fabbiani y la pasó muy bien. Pero finalizado el programa debió leer muchos comentarios sobre su cuerpo y explotó.

"Soy Tendencia en Twitter porque mi culo es grande y porque mi cara es redonda. Me chupan los hu… que no tengo. Lamentablemente, esta es la sociedad de mierd… que les dejamos a los chicos que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años, tomando anfetaminas… Con anorexia y bulimia", reflexiona y agregó: "Seguimos atrasando tanto como sociedad y país…".

"Me divierte que les llame la atención mi culo gigante… Me siguen llegando mensajes en los que me dicen que estoy matada en la tele… Estoy matada en la vida, chicos! La tele te engorda, pero no soy la misma que hace 20 años… ¿Qué esperaban?", cerró.

Ahora Nazarena subió un vídeo de Tik Tok, otra red social a la que se sumó y allí simuló cantar un tema que resume la cuarentena: ''Y no me importa nada, estoy encerrada, vivo comiendo y mirando Netflix en el sillón. Porque tengo el corazón valiente voy a probarme ese jean celeste, no seas boluda dejate el pijama sabes que hay chance que no te entre, porque no usas tu corazón valiente para entrenar y aflojarle al diente, es que me di cuenta me gusta el vino y que bien cocino pan caliente. Una bola, salgo una bola''.

Imparable!