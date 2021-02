Bob Marley: por qué su mensaje continúa siendo relevante

En un nuevo aniversario de su nacimiento quisimos repasar tres hitos de su carrera discográfica que marcan la influencia y trascendencia de una obra sin fecha de vencimiento.

Exodus (1977)

Tras sufrir un atentado contra su vida en diciembre de 1976, Marley se exilió en Londres para grabar el opus de su carrera. Influenciado por el blues y el rock, pero sin perder su música de origen, construyó un disco expansivo dividido en dos caras: los cambios políticos y el amor. En una cara, canciones como “So much things to say” y “Exodus”, y en el otro, “Waiting in vain” y “Three little birds”. Fue el álbum que terminó por convertirlo en uno de los compositores más prolíficos y que sentó las bases de un movimiento global.

Catch a Fire (1973)

La cúspide colaborativa entre Bob Marley y los Wailers originales llegó en su primer disco para una multinacional. Catch a fire es un disco de raíz, con canciones confrontativas que encontraron su mejor forma en el sonido crudo, duro y minimalista de la primera época de la banda. A la extraordinaria “Concrete Jungle” se le suman los dos temas de Peter Tosh, “400 Years” y “Stop that train”, que representan los ideales y el sentir político y social de una isla convulsionada.

Uprising (1980)

El último disco grabado con Marley en vida es un testimonio de lo que podría haber sido el futuro de su carrera. Alejado del sonido rastafari, concentrado en letras de alta introspección religiosa y espiritual, el álbum deja a “Redemption song” como epitafio y punto de despegue de la leyenda.