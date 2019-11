Bisbal será la voz de Frozen 2 en español

El exitoso cantante español, David Bisbal, interpreta "Mucho más allá", la canción de los créditos finales de FROZEN 2, en las versiones dobladas de la película para Latinoamérica y España. El tema es la versión en español de la canción "Into The Unknown" interpretada por la banda Panic! At the Disco para los créditos finales de FROZEN 2 en Estados Unidos.

La nuevo película animada contara con grandes artistas además, como Panic! At The Disco, Kacey Musgraves y Weezer que interpretaran canciones originales de los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, ganadores de un premio Óscar y un Grammy.