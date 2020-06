Beto Casella y un palito para Juanita Viale: "¡Que se informe un poco!

En el ciclo "Bendita" plantearon la duda si prefieren que Mirtha Legrand vuelva a la conducción de su programa o bien que siga su nieta, Juanita Viale.

El conductor del ciclo del Nueve, Beto Casella, quien sale desde su casa por el coronavirus, aclaró: No vas a comparar cómo entrevista Mirtha y cómo entrevista Juanita. Mirtha va al hueso".

Y luego hizo una crítica con tono de consejo: "Si quiere ir por buen camino que se informe un poco sobre la gente que va a entrevistar. Porque con esto de que 'yo soy cool y no veo televisión'... En el informe dice: como yo no veo, no sé nada de nada . Dale flaca, si te vas a dedicar a esto por lo menos por respeto a los que sentás ahí, informate un poco de quién es cada uno".

Y cuando parecía que había dejado clara su preferencia, el conductor criticó unos dichos de Juana que se habían visto en el compilado.

Confesó la actriz en uno de sus almuerzos: "A mí como no me gusta que me pregunten de mi vida privada, yo no sé nada de nadie", un grave error según Beto cuando el que se ocupa es el lugar de un entrevistador.