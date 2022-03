Benjamín Vicuña dio detalles de su relación con Eli Sulichin

Y si bien ya se sabía cómo se conocieron, la conductora quiso que lo cuente el protagonista de la historia en primera persona. De manera que Vicuña explicó "Nos conocimos en el bautismo de mi hijo Benicio, que también era el bautismo de Anita -la hija de Pampita con Moritán- Hicimos un 2x1". Y ante la consulta de si Pampita, su ex, es muy amiga de Eli, el chileno volvió a explicar "Eli estaba como invitada de la familia, porque su mamá es muy amiga de Caro".

Pero la cosa no quedó ahí porque Lozano siguió preguntando, y quiso saber si fue amor a primera vista. Frente a esto Vicuña se sinceró: "No sé cómo fue. Fue bonito, intenso. La verdad es que está bueno. ¿Qué puedo decir?". Pero como si esto fuera poco, la conductora fue por más y le habló de los rumores de casamiento e hijos con Sulichin. Ante este comentario el chileno soltó una carcajada y se limitó a asegurar "Estamos bien, es una mujer increíble que banca. Estamos compartiendo esta serie, me acompañó a Mendoza para un estreno. Es una compañera, de eso se trata".