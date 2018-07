Benito Cerati reveló que fue lo último que dijo su papá antes de morir

Benito Cerati, hijo de Gustavo, no suele hablar de la muerte de su padre ocurrida en septiembre de 20014 pero esta vez rompió el silencio desde Twitter dando detalles de los últimos instantes de vida de su papá y cómo fue soportar su fallecimiento.





"Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue: 'no nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuidate'. Y se fue de gira. Por el universo", comentó el joven músico.

Luego reveló qué comenzó a suceder dentro de su cabeza en ese instante: "Me acuerdo de quedarme pensando: pero es re común que se vaya de viaje por un mes, no entiendo por qué tanto énfasis en el tiempo. Lo bueno es que él estaba seguro de que nos íbamos a volver a ver después de ese largo tiempo. Yo también lo estoy", reflexionó Benito.





Y agregó cómo fue la vida luego de la muerte de su padre: "Los cuatro años siguientes fueron horribles. Fueron ver a un padre morir todos los días. Fueron cuatro años donde mi vida estuvo estancada. Donde no hubo progreso, solo deterioro físico y mental para la familia. Hoy, recién en estos momentos, estamos empezando a salir adelante".