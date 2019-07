Bella Thorne habló de sus preferencias sexuales

Con la intención de hablar de su nuevo libro, Life of a Wannabe Mogul: A Mental Disarray, Bella Thorne visitó el programa Good Morning America. Y tras contar de qué trata su nueva publicación que reúne poemas y crónicas, habló de sus preferencias sexuales y reveló que se dio cuenta de que es pansexual.

Muy relajada, Bella habló sobre la pansexualidad y explicó que se siente atraída por las personas, más allá de los binarismos (mujer-hombre). "En realidad soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres. O ellos, o esto o eso. Literalmente te gusta la personalidad. Sólo te gusta un ser", lanzó directa.

Lo que Thorne quiso explicar es que puede enamorarse o sentirse atraída sexualmente por una mujer, un hombre, un chico o una chica trans o una persona andrógina: no le presta atención al género ni al sexo biológico de los demás, mucho menos a las etiquetas.

La inesperada revelación de la actriz estadounidense se dio tras el escándalo virtual que la puso en el centro de la escena: hace unas semanas publicó fotografías íntimas por las que estaba siendo extorsionada para ponerle un freno al hacker.





"Durante las últimas 24 horas he estado siendo amenazada con mis propios desnudos. Me siento sucia, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial". Con estas palabras la actriz Bella Thorne denunciaba en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter el hackeo de fotos sexuales del que ha sido víctima.





La exchica Disney acompañaba un tuit en el que podía leerse "Que te jodan a ti y al poder que crees que tienes sobre mí" con varias de las imágenes que habían sido robadas de su teléfono móvil y en las que posa desnuda de cintura para arriba.





Junto a las fotos, Thorne ha explicado que el FBI está trabajando en dar con la identidad del pirata informático y las razones por las que ha preferido ser ella quien hiciera públicas las fotografías íntimas. "Durante demasiado tiempo, dejé que un hombre se aprovechara de mí una y otra vez y estoy harta. Publico esto porque ahora es mi decisión [...] Dormiré mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás".