Belén Pouchan: "No podés sentir miedo por caminar una cuadra a la noche, ¡Un horror!"

Belén Pouchan contó en charla con PrimiciasYa.com el miedo que sintió en varias oportunidades por el acoso de un hombre en el barrio de Belgrano.





"Ya la semana pasada había tenido un episodio con un borracho que anda siempre por esas cuadras, que se me acercó, me agarró del cuello y me quiso dar un beso. Yo lo empujé y por suerte lo saqué. Empecé a correr y el tipo me empezó a gritar: put.. put.. La gente no hizo nada porque es lógico que se asuste. Después corrí, me escondí en un local y pasó", comentó la bailarina.

"A la semana volvía del programa Con amigos así, me bajo del taxi en un kiosco que había a comprar algo en Belgrano y se acerca el tipo este de nuevo. Ya me puse nerviosa. Y a la kiosquera le decía: dame a esa rubia", añadió.

Y relató cómo fue ese momento: "Yo me empiezo a alejar adentro del kiosco lo que podía. Éramos dos mujeres. Un horror. Empecé a ver si había algo para tirarle, no sabía qué hacer. Encima en esa cuadra hay una comisaría. Pasó un tipo por la calle que se dio cuenta de la situación y lo saco con calma".







"A los pocos minutos fui a hacer la denuncia y el policía me dijo que el tipo tenía un expediente largo de acoso por la zona pero así como entra sale".





"Es horrible vivir así, cada vez que voy ahí me tengo que bajar en la puerta, una se siente muy indefensa, es vivir con miedo, no está bueno. Como mujer te sentís muy indefensa, no podés sentir miedo por caminar una cuadra a la noche", finalizó la rubia.

