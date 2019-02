Beba en camino: Dalma Maradona mostró su panza a un mes de dar a luz

Dalma Maradona está transitando su octavo mes de embarazo. La actriz realizó una producción fotográfica muy tierna para tener un recuerdo de esta importante etapa, antes de dar a luz a su primera hija, fruto de su relación con Andrés Caldarelli.





En su cuenta oficial de Instagram, la hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe compartió con sus seguidores una hermosa imagen en la que aparece con un vestido blanco, luciendo su pancita.





"La verdad es que me costó mucho decidirme para hacer estas fotos porque faltando un mes para que nazca me hija me siento muy explotada. ¡Pero me convenció la genia total de Vero de @ruizyrusso y la pase genial!", escribió.





"¡Muchos me decían que me haga fotos porque es un recuerdo muy lindo para mi hija y para mí! Obvio que al padre no lo pudimos convencer, pero ahí estamos nosotras dos!", agregó.





En la red social, ella suele dar sus opiniones sobre diversos temas. Recientemente, expresó su indignación al enterarse de que dos hinchas del Southampton se habían burlado de la muerte de Emiliano Sala. Es sabido que hay gente de mierda en el mundo, pero cuando veo que algunas 'personas' se burlan de la muerte de Emilino Sala, me doy cuenta que vivo en un mundo mucho más feo de lo que creía", escribió en Twitter.





El pasado 31 de marzo de 2018, Dalma Maradona y Andrés Caldarelli se casaron en Pilar con una fiesta para 280 personas. Unos días antes, la pareja había celebrado su unión por civil, luego de cinco años de noviazgo. El gran ausente a la celebración fue su papá, con quien mantiene una relación distante desde que comenzó una batalla judicial contra su ex.





En el plano laboral, la actriz participó en Campanas en la noche, la ficción de Telefe protagonizada por Calu Rivero, Esteban Lamothe y Federico Amador. En la historia, interpreta el personaje de Sharon Tejedor, una joven estudiante cuya hermana melliza está desaparecida. Por este motivo, ella inicia una campaña de búsqueda en el barrio.