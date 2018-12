Beatriz Salomón hizo un pedido desesperado para conseguir la prótesis que necesita

Cuando estaba a punto de recibir el alta, esta mañana, Beatriz sufrió un accidente en la habitación donde se encuentra internada. "Cayó un poco de suero al piso y yo con el pie descalzo pisé y me resbalé. Me hice un chichón en la cabeza, sufrí un golpe en el hombro y lo peor es que me hice una fisura en la cadera", detalló Salomón.