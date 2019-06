Beatriz Salomón fue internada tras una recaída en su lucha contra el cáncer

En principio Salomón se dirigió al centro de salud pública a hacerse una extracción de sangre, pero decidieron dejarla internada por los dolores que estaba sufriendo. Le ordenaron entonces quedarse allí para realizarle una serie de estudios que llevarán varios días, mientras continúa recibiendo las visitas de sus amigas más íntimas, sus hermanos, sus hijas y el resto de sus allegados.





"La estoy luchando. Perdí toda mi cabellera y la masa muscular", fue la primera declaración pública de Beatriz admitiendo públicamente la lucha contra una enfermedad tan cruenta e invasiva. Acompañar a sus hijas en sus cumpleaños y lograr un reencuentro familiar con su ex pareja, el cirujano Alberto Ferriols, fueron circunstancias que le dieron entereza en tiempos tan difíciles. Su lucha y su temple, pese a la cantidad de sucesos complicados que atravesó en su vida personal, han sido un ejemplo.





La actriz estuvo en el programa de Mirtha Legrand y allí pudo hablar en detalle de su situación y su enfermedad, a la vez que aclaró que su visita al programa fue la primera salida pública que realizó desde que le diagnosticaron cáncer de colon. Durante la emisión del ciclo, la reconocida ex vedette contó muy emocionada cómo lleva su lucha contra la enfermedad. Al ser consultada por Mirtha sobre el cambio que significó en su vida, Salomón contó: "Fue tremendo, pero me agarré mucho de mis hijas. Son lo más importante y esa es la única manera de salir adelante. Fue difícil cuando me lo dijeron. Ese día los médicos me dijeron: 'Usted tiene esto' y yo tuve que contarles a mis hijas. Se lo dije a la más grande primero y me dijo: 'Ay, mamá, no me dejes sola'", relató, conmocionada y con lágrimas en los ojos.





"¿Eso te dijo?", le preguntó entonces la diva. "Sí. Pero bueno, son cosas de la vida...", le respondió ella. "Qué duro, eh. Difícil, muy difícil", agregó Mirtha.





Fue entonces que Juan Bautista Tata Yofre, otro de los invitados a la mesa, colaboró para cambiar de tema, al ver que a la actriz le estaba costando seguir con su relato, y le dijo que aún hoy sigue viendo sus sketches junto al Negro Olmedo. "Yo vuelvo a los viejos programas. A Roldán. Sí, sí, veo mucho a Roldán", le dijo el escritor y dirigente político.





"Porque tu ex mujer estaba ahí también, Adriana Brodsky", acotó la conductora. "Era muy maravilloso trabajar con Olmedo, con El Manosanta está cargado, era bárbaro eso", reconoció ella, para luego admitir que le gustaba verse: "Me río, me divierto y digo 'cómo puede ser que este hombre hacía estas cosas'. Era impresionante porque tenía una impronta, una calidad para salir de las cosas... Era único, y a mí me encanta verme".





Luego, se refirió a su separación de su Alberto Ferriols y a las novedades en su relación en el último tiempo: "Yo lo odiaba, mucho rencor, me hizo mucho daño durante muchos años, pero lo perdoné. Aprendí a perdonarlo porque es parte de la vida esto, y por mis hijas. Cuando vi la grabación (de una cámara oculta) me quería morir, quería meterme 300 metros bajo tierra. No lo reconocí. Le dije 'ese no sos vos, mi amor'. Y me decía que no era él. Después me dijo que sí, que era él. Le dije 'mañana te vas de mi casa, no te quiero ver más en vida', reveló.





"Así fue, volvió a casa después de 14 años a hablar con mis hijas. Un poco a enderezarlas porque es difícil la adolescencia y yo sola y enferma no puedo. Siempre me dio la cuota alimentaria, aunque peleándola mucho con Ana Rosenfeld, y trabajando, porque salí a a trabajar para poder tener lo que me faltaba. Él me daba la mitad de la plata que necesitaba para vivir, la otra mitad la buscaba yo con mi trabajo, cosa que ahora no puedo hacer", agregó, para luego concluir haciendo referencia a su actual situación económica. "Más o menos, es difícil, pero voy a salir adelante, como he salido de todo. Va a pasar, voy a estar sana, voy a volver a trabajar y me voy a subir al escenario, va a estar todo bien", cerró.





Ahora la querida Beatriz enfrenta una nueva internación y nuevos estudios, esperando volver a su casa en unos días y continuar allí su recuperación.

