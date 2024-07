Bautista Mascia es el ganador de Gran Hermano 2024

Acto seguido, el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa para hablar con los tres finalistas Bautista, Nicolás Groman y Emmanuel Vich y les mostró los detalles del estudio: la tribuna con sus fans y los exparticipantes.

Inmediatamente, los jugadores y el presentador hicieron un brindis y expresaron unas palabras. Del Moro les aconsejó a los tres: "A partir de ahora todos tienen un nombre, la gente los reconoce. Quédense con lo bueno de la casa. El juego termina y empieza la vida. Ahora está en ustedes laburar y laburar. Este es un consejo de alguien que vivió mucho más que ustedes. Esta carrera no se hace desde un boliche bailable, esta carrera se hace trabajando, laburando, acá nadie te regala nada".

Nico, por su parte, sostuvo: “Quiero agradecer porque es un montón esto, estamos hace mucho tiempo, nuestros compañeros saben que estar acá es fuerte. Estamos acá por el apoyo de todos ustedes. Llegó lo último, tomamos todo lo que nos decís, Santi. Quiero agradecerles de corazón a todos. Esto termina, pero empieza otra cosa. Con la frente en alto”.

El uruguayo, en tanto, agradeció: “Quiero agradecerle a la gente que nos banca desde afuera… No saben lo agradecidos que estamos de la banca. Gran hermano no es fácil, es un laburazo, venimos remándola desde hace mucho tiempo. Pase lo que pase, me voy a ir con la frente en alto”.

“Quiero agradecerle primero a la gente, sobre todo. Me hice escuchar, escuchar mis luchas, cómo soy. Estoy muy agradecido, iconics, gracias furiosos, los amo con todo mi corazón. Gracias por escucharme, la banca y quererme como soy: iconic. Esto es para ustedes”, expresó Emmanuel.

Después hablaron los analistas del reality y Ceferino Reato destacó: "Es muy difícil saber quién va a ganar". Eliana Guercio, en tanto, opinó: "Esta noche va a ser hermosa gane quien gane".

Más adelante, el conductor volvió a ingresar a la casa más famosa del país para anunciar que Nicolás obtuvo el tercer puesto en la final. El joven de 21 años sacó solamente el 2 por ciento de los votos positivos del público.

Pasada la medianoche, después de que todos los exjugadores hablaran en el estudio de su paso por Gran Hermano, el conductor ingresó a la casa por última vez para anunciar al ganador.

"Quien gana esta edición de Gran Hermano es... contemos tribuna. ¡Bautista!", reveló Del Moro. "Son dos campeones, los felicito. Emma, sos todo. Tenés todo por delante, y vos, Bauti, sos el gran campeón", agregó.

Del Moro, además, mostró que Bautista obtuvo el 56,2 por ciento de los votos, mientras que el peluquero sacó el 43,8 por ciento. ¡Muy peleado!

Emma, al obtener el segundo puesto, ganó un año de cervezas gratis, una moto y 10 millones de pesos. El campeón del reality, en tanto, ganó 71 millones de pesos.

Una vez solo en la casa, Bautista apagó las luces. "Bautista, querido, ganador de esta casa. Ecos que todavía permanecen y besos, lágrimas, risas, gritos, tantas vivencias, recuerdos, todos ustedes llenaron mi casa de luz, pero es el momento de la despedida. ¿Y sabés algo? Esas luces hoy las apagás vos”, le dijo el 'Big' al músico.

“Quiero felicitarte una vez más, no solo por este gran premio sino por haber honrado al juego con una conducta intachable, en donde pusiste bien alto los valores de la amistad y la lealtad. Vamos hacia la puerta. Gracias por acompañarnos y cuidarnos, gracias de verdad. Te espera una gran vida afuera. Te voy a extrañar”, lo despidió el ojo que todo lo ve.

“Yo también”, le respondió Bautista y, antes de cruzar la puerta, expresó, como en la película The Truman Show: “Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chau, Big”. El juego ha terminado.