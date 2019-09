Batacazo en el Bailando: Ailén Bechara eliminó a Leticia Brédice

Luego de dos programas con postergaciones por falta de tiempo, Marcelo Tinelli reveló en la noche del martes el resultado telefónico que determinó la eliminación de Leticia Bredice y Fernando Bertona del "Súper Bailando 2019".





De esta manera, Ailén Bechara y Cae continuarán en el certamen, gracias a la obtención del 60,83 por ciento de los votos del público.





Brédice se despidió con una sonrisa: "Me llamaron para avisarme que el sueño está cumplido", dijo la actriz.





"Me van a extrañar. Es hermoso que me hayan contestado a lo que pedí: que el gobernador de Córdoba se haga cargo del sueño. Mandales un saludo a tus nenas y que me manden un pantaloncito", bromeó sobre el final.