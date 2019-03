Barón se refirió a la participación de Caiazza en el "Bailando 2019"

Este lunes, Ángel de Brito arrojó una información polémica. El conductor de "LAM" (El Trece) aseguró que Jimena Barón le prohibió a Mauro Caiazza estar en el "Bailando 2019".





"Lo van a desmentir porque es polémico. Es alguien a quien acusan de hacer algo que criticó. A esta persona no la dejaban hacer algo y ahora lo hace. Hay una persona convocada para un trabajo y su pareja no quiere que lo haga", comenzó el periodista, haciendo referencia al conflicto que tuvo en su momento la actriz con su pareja de entonces, Daniel Osvaldo.





"Parece que manda en la pareja y le pidió que no lo haga. Tiene miedo del contexto. Le prohíbe ir, bah, le sugiere... Ya dijo no y perdió un trabajo", agregó.





"Llamaron de la producción y le dijeron '¿querés bailar con tal persona?' y dijo 'no'. Le propusieron otra figura, y dijo que no. Tercer intento, todas buenas opciones, y dijo 'voy a chequear...'", siguió De Brito.

"Lo chequeaba con su pareja. La última opción había sido Silvina Escudero. Cuando fue y chequeó, le dijeron que no. El que no va a estar en el Bailando es Mauro Caiazza porque Jimena Barón no quiere que baile. Se lo dijo a la producción. 'Este año no voy a estar en el Bailando'", completó.





Lo cierto es que desde su cuenta de Twitter, tanto Jimena como Mauro salieron a desmentir esa información: "Oh Dios...que yo no "dejo" que mi novio que? Qué no lo "dejo" bailar???Cuando dejarán de hablar tanta cacona? Es mi novio no es mi caniche toy, no digan pelotudeces! El sabrá que laburos hacer y tendrá sus motivos personales. Somos una pareja libre y muy feliz. Graciela", escribió la actriz.





Por su parte, él comentó: "Decidí no hacerlo porq tengo otras prioridades en este momento. Lo único q mi novia "no me deja" hacer es agarrar comida de su plato cuando salimos a cenar".

