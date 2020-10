Barby Silenzi y El Polaco cocinaron juntos e hicieron el peor lemon pie

El lemon pie no salió como imaginaban.

No fue una buena velada para El Polaco y Barby Silenzi en "Masterchef Celebrity". La pareja tuvo que hacer un lemon pie y les salió "horrible".

El cantante quiso probar lo que les había presentado a los jurados y cuando Germán Martitegui le dijo que sea sincero con el sabor, afirmó: "No, no está bueno, no... horrible".

Luego, en el back del ciclo de Telefe, el artista reconoció que "era incomible".

"No encontrábamos el soplete y lo quise quemar con el magiclick", sostuvo el Pola cuando uno de los jurados reconoció que estaba "pálido" y muy homogéneo en sus colores.

Donato fue un poco más benévolo y resaltó: "Vamos a reconocer algo! Es sabor a limón está!".