Barby Franco reveló el motivo por el cual aún no se casó con Burlando

Barby Franco reveló el motivo por el cual no formalizó su relación con el abogado Fernando Burlando tras tantos años juntos.





En el programa "Pasapalabra", El Trece, la modelo se refirió a que no se casaron aún por "cuestiones económicas" debido a la gran cantidad de invitados que asistrían a la fiesta.

"Nos íbamos a casar en marzo pero no, por el momento no, no se dio", comentó Barby sobre aquella idea de casarse.





Y ante la pregunta de Iván de Pineda, amplió:"Hicimos la lista de invitados y eran como mil personas, era como pagar un montón. Colgamos".