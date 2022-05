Barassi contó que intercambió mensajes con Anto Roccuzzo

"¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!", sumó Barassi revelando el principio del papelón. "Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar", indicó Darío.

Entonces, en ese momento solo atinó a contestar mediante un audio: "'Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país', le dije. Ella me contestó ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo’", contó.

"Un boludo, me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...", concluyó Barassi tapándose la cara de vergüenza.