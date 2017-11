Bailó Lourdes Sánchez y se armó un escándalo por la coreografía

En "Bailando 2017", de "ShowMatch" comenzó la ronda de merengue con once parejas en competición. Un momento desopilante se vivió en el comienzo de la emisión cuando Marcelo Tinelli interrumpió la presentación que estaba haciendo y preguntó: "¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿La bragueta abierta?". Todo eso porque su vestuarista María Vilariño se desesperaba haciéndole señas. No, no tenía la bragueta abierta, era apenas un problemita con una tirita que se había movido de lugar.

La primera pareja en salir a la pista fue la integrada por Sol Pérez y Fernando Bertona. En la previa, ella admitió que cuando sube videos a las redes sociales en actitudes tales como tirarse bomba a la pileta, su padre le pregunta: "Sol, ¿es necesario?".

Marcelo Tinelli le preguntó a Sol por las fotos donde se la vio a los besos junto a Vico D'Alessandro. Ella argumentó que estuvieron muy cerca porque "la música estaba muy alta". "Sol, cuidate, porque Vico también está saliendo con nuestra compañera Majo (Martino)", le advirtió Marcelo Polino. "Bueno, por mí que haga lo que quiera. Yo, después me fui con mis amigas y él se fue con sus amigos".

Después de la coreografía, llegó la devolución del jurado. Ángel De Brito dijo: "Me gustó. Bailan con mucha gracia. Tienen química bailando". Les puso 8.

Carolina Pampita Ardohain, cuyo voto es secreto, destacó la coreografía y sostuvo que la pareja tiene "una actitud arrasadora". "Vi mucha prolijidad y estuvieron siempre conectados". Mi puntaje es buenísimo, adelantó.

Moria Casán opinó: "Esta pareja tiene naturalidad. Vos, Sol, bailás como una bailarina profesional. Me encantó". Les puso 8.

La segunda pareja en salir a la pista fue la de Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras. El pequeño hijo de Lourdes y Chato Parada se largó a caminar en el estudio y concitó la atención de todos. Usandivaras admitió que a ellos les permitieron "sugerir" qué tema bailar y que optaron por uno de Juan Luis Guerra, "Pedir su mano". "Seguro que La Bomba no pudo sugerir nada", los chicaneó Marcelo.

Tras la coreografía, llegó el veredicto del jurado. "Son un muy buen equipo pero me hubiera gustado más ver un merengue tradicional. Igual, bailaron bien", opinó De Brito, y les puso 7.

Con el voto secreto, Pampita consideró positiva "la velocidad que tuvieron en la pista" y "los trucos que salieron bien". "Pero en otros momentos, los vi inseguros. Además, el costado africano de la coreografía no me terminó de convencer". Moria dijo: "La coreo fue poco efectista. Hubo dos imprecisiones muy marcadas en el comienzo". Los calificó con 7.

Polino consideró: "Es raro lo que vimos. Se equivocaron de ritmo. Vinieron con un vestuario raro, se confundieron. Fue un disgusto total", dijo, y les puso cero. Así, en total, obtuvieron apenas 14 puntos. "Lo africano no anduvo, vamos cambiando el continente", bromeó Tinelli. "Si Juan Luis Guerra lo hizo, está bien, porque es el rey del merengue. Que ellos no lo hayan entendido es otra cosa", tiró Gabo. "El merengue, tradicionalmente, se baila descalzo", se defendió Lourdes. "De última, pediremos que nos cambien la música...", siguió Usandivaras.

Entonces intervino la jefa de coaches, Lolo Rossi, quien leyó un texto donde decía que el merengue viene de República Dominicana y que incluye elementos africanos. "Lo que hicieron acá parecía 'El Rey León' de Disney", disparó Tinelli, mientras leía el largo texto que tenía Lolo sobre la definición y la historia del merengue. "Cuando uno tiene que justificar con un papel lo que está haciendo, no va", siguió Tinelli.