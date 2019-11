Axl Rose se cayó mientras hacía una de sus míticas corridas

Axl Rose tropezó en el escenario mientras cantaba "Knockin' at Heaven's Door". El cantante Axl Rose preocupó a todos sus espectadores cuando en medio de un show en Las Vegas se cayó de espaldas en el escenario tras resbalarse con el piso. El cantante de 57 años sufrió un muy fuerte golpe. Las cámaras de celulares pudieron registrar la caída.





El show se estaba llevando a cabo en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas con su banda Guns N 'Roses, en medio de la gira "Not in this Lifetime... Tour". Que lo llevará también a varias ciudades.





Mientras interpretaba el clásico "Knockin' at Heaven's Door", el líder de la banda cayó de espaldas y golpeó su cadera con el escenario. Incluso, luego de levantarse con cuidado, continuó mirando hacia el piso y pidió que alguien le alcanzara un paño para limpiar el lugar.





