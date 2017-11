Axel y dura historia: contó cuando estuvo en silla de ruedas a los 13 años

Axel contó por primera vez en público la enfermedad que padeció cuando era niño. Fue anoche en el programa "PH" que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.





El cantante contó que debió andar en silla de rueda a los 13 años luego de que un germen infecte su fémur.





"Tuve una infiltración en la rodilla, con una aguja mal esterilizada. Eso me metió un germen que me comió el fémur. Hasta no abrir y saber estuve tratándome siete años en el Garrahan", detalló en el programa "PH, Podemos hablar", recordó.





"A los 14 estuve todo el año en silla de ruedas. Iba a la escuela en silla de ruedas. Porque creían que tenía un tumor en realidad en la rodilla. Hasta no hacer una biopsia del supuesto tumor no sabían qué era", agregó.





"Mi mamá quería hacer un juicio porque me habían punzado con una aguja mal esterilizada. Mi papá decía que no. Yo dejé de caminar como dos años. A los 13 años dejé de caminar hasta como un año y medio después", dijo el artista sobre esa fuerte historia personal.