Axel no pudo ocultar las lágrimas tras su nominación a los Latin Grammy

El cantante Axel tomó con muchísima emoción su terna a "Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo" por su disco "Ser" y lloró de alegría por el intenso trabajo y dedicación artística.

"Quiero hablar... pero no puedo hablar. No me puedo recuperar, la verdad que gracias", fueron sus primeras palabras al enterarse.

"Parece una pavada, parece una boludez pero muchos años de carrera, de luchar, de laburar, de enfocarse, de ser uno con la gente, Sacrificio, de estar sin ver a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. Gracias, la verdad perdón... Gracias", dijo entre lágrimas el cantante.

"Más allá de los premios, de las estatuillas, es el reconocimiento a tantos años de trabajar seriamente, de hacer buenas canciones, buenos discos, es eso, que digan 'te reconocemos, te valoramos'", dijo.

