Axel habla por primera vez después de la polémica con Tini

— Todo sirve para aprender, sin ninguna duda. Pero no hay por qué cambiar lo que nace con amor. No hay por qué dejar de abrazar a alguien si el amor es genuino. No hay por qué dejar de desear el bien a alguien aunque haya hablado mal de vos. Yo me manejé siempre así. No hay por qué sentir bronca u odio con alguien porque no piense como yo. Lo importante es lo que pasa por mí, por mi corazón, por mi alma, como soy yo. Y sería muy triste que una actitud o algo que está basado en un malentendido borre todo lo bonito de toda mi vida, todas las cosas lindas que viví y en lo que sostuve siempre mi carrera que es en demostrar amor y ser uno con la gente. ¿Yo manejo mis redes sociales sabés por qué? Porque quince, veinte veces por semana saludo a gente por su cumpleaños por mensaje directo. Por mis hijas.