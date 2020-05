"Me atraía su personalidad”: Echarri recordó el inicio de su amor por Dupláa

Nancy Dupláa y Pablo Echarri festejaron en febrero veinte años juntos como pareja. En este marco, el actor habló de cómo nació la historia de los dos en los estudios de televisión.

“Yo arrancaba en Canal 9, la verdad que más allá del éxito y del talento, le había echado el ojo, me atraía su personalidad”, aseguró en el ciclo radial "Agarrate Catalina".

Pablo contó que un día se le dio la posibilidad de visitar Canal 13, donde se grababa el programa "Montaña rusa", y ahí se cruzaron: “Dando vueltas por los decorados me la encontré, me acuerdo que fue muy simpática pero no mucho más. Después empezamos a trabajar juntos".

Y ahí admitió que ejerció cierta presión para “manipular un guión” y poder estar así más cerca de la actriz: “Confieso que me da un poco de vergüenza decirlo, pero fue como una manipulación artística”, dijo el galán.

“A medida que la iba conociendo más, me daba cuenta de todo lo que me gustaba, del gran conjunto que es ella. Esa forma de manejarse con los compañeros de trabajo, esa líder nata”, amplió Echarri.

Y detalló que la atracción fue mutua: “Empezó a nacer algo de ambas partes, nos pasaba lo mismo. Más allá de su belleza, había un contenido que me impactaba, algo que nunca había visto. Fue algo poco cerebral y muy visceral”.

“Nos hemos conocido mucho en esos 20 años, tuvimos también situaciones negativas, hemos llegado a puntos difíciles, pero siempre hubo algo que nos rescató”, cerró Echarri.