Así se lució Sol Pérez en la pista del Bailando

Sol Pérez y Fernando Bertona realizaron una performance de "Don´t stop 'till you get enough", de Michael Jackson, con Chule Von Wernich de cantante invitada, pero el jurado pareció no quedar satisfecho con la performance de la rubia.

"El equipo me gusta, me gustás vos como personaje, Sol, pero me parece que no invertiste mucho en el baile. Tenés condiciones, pero deberías tomar un poco más de clases", les dijo Ángel de Brito, con un 4.

Laurita, en cambio, los calificó con 8 y fue más piadosa: "Creo que lo que dice Ángel es que a los que repiten equipo se les debería exigir más. A mí me faltó dinámica, fue todo muy igual".

Florencia Peña observó: "Sol es divina, una bomba, pero hay algo que falta. Me gusta la pareja, pero Sol, dale para afuera".

Por su parte, a Polino le encantó al coreo y bendijo a la pareja con un 7: "Hasta ahora fue lo que más me gustó. Y el cuerpo de Sol, ¡por Dios! Esta es nota de homenaje".

Mirá!

