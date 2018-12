Así salió de la clínica Vicky Xipolitakis junto a Salvador Uriel

Vicky Xipolitakis está más feliz que nunca tras el nacimiento de su primer hijo, Salvador Uriel, quien llegó al mundo el pasado miércoles por cesárea y pesando 2,900 kg

Este domingo, la griega y el bebé, recibieron el alta y, al retirarse de la clínica, la mediática se mostró muy feliz ante las cámaras.

"Estaba haciendo una producción de fotos en una pileta y cuando salgo me seguía chorreando agua y pensaba: '¿Esto sigue siendo agua de la pileta? No, yo rompí bolsa", arrancó a contar.

Y siguió: "Me pusieron un suero para ver si dilataba, pero no, así que me llevaron directo al quirófano para cesárea. ¡¡Y nació mi bebé!! Mi gran amor, hace tres días conocí a mi gran amor, del útero a la vida".

"Tengo algunos dolorcitos pero cuando veo esto todo pasa a un segundo plano", dijo luego.

"La conexión que tengo es increíble. Es mi mejor regalo de Navidad", concluyó.

¡Felicidades, Vicky!

(Imágenes: Crónica)

Mirá el video!

Embed