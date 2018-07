Así reaccionó Cinthia al conocer la novia de Defederico

Para sorpresa de Cinthia, la información fue contada por Guido Záffora en Involucrados, y el periodista confesó que se dio cuenta debido a los "me gusta" que el futbolista le regaló a la chica en Instagram . Así fue que llegó al perfil de Priscilla, quien en su Instagram Stories posteó una foto a los besos con el delantero, en la que comentó: "Algún día alguien te va a abrazar tan fuerte que tus partes rotas se unirán de nuevo".





Al romántico mensaje le siguió una postal de la morocha abrazada a Defederico, con el dibujo de un corazón encima. Tras escuchar con atención, Cinthia reveló cómo fue que se enteró de la incipiente relación de su ex con la enigmática mujer: "En realidad, la chica que trabaja en mi casa me dijo '¿sabías que Matías está de novio?'. Y le dije que no, que no sabía, que qué bueno. Entonces, le pregunté a ella cómo sabía. Y me dijo que Matías la llevó a la casa de la novia para pasar a buscarla, porque iba a dejarla a ella (N de la R: la empleada doméstica) en la estación de servicio desde donde después su marido la lleva a la casa. Le dije que qué bueno y me reí de la situación".

"Siempre me pregunté cómo iba a reaccionar cuando Matías tenga pareja, porque no sabía si me iba a importar. La verdad es que, quizá estoy en un muy buen momento, pero no me importa y me pone contenta. No estoy siendo falsa, me pone contenta", continuó la panelista.





Sin embargo, al final Cinthia Fernández le lanzó una advertencia a Matías Defederico: "Mis hijas no la conocen. Y si pasara y no me avisa, ahí Matías tendría un grave problema".





