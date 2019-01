Así quedó Lizy Tagliani tras la operación de ojos

Lizy Tagliani compartió en Instagram la primera imagen de cómo quedaron sus ojos tras la intervención de hace unos días.





Desde Instagram, compartió la imagen de cómo quedaron sus ojos al descubierto, ya sin las gasas que protegían la zona tras los primeros días de curación.





La humorista recibió el alta hace unos días y manifestó cómo se siente.

"La verdad es que me siento bárbara, me duele y me molesta pero estoy bien. Uso una crema que me pongo en las cicatrices y me nubla, así que veo poco. Pero ya estoy bien. Ya estoy en casa, me quedé en la clínica por un día por gusto mío, me podía haber ido el mismo día porque es una operación ambulatoria", explicó.





"Es algo que no tiene ningún tipo de consecuencias, tengo los ojos un poco hinchados. Me siento muy bien y hay que ver los resultados que son muy buenos, es algo que tenía ganas de hacerme y que la gente me decía en las redes, con que las bolsas me hacían ver cansada e hinchada y me las saqué", finalizó.





Primicias Ya