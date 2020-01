Así quedó José María Muscari tras sufrir un fuerte accidente

"Aunque parezca increíble tengo el brazo y la cara hechos pelota, fue un accidente muy tonto pero con suerte. Yo estaba feliz de la vida andando en uno de esos monopatines y de repente en Avenida Córdoba y una calle que corta había un pozo que no lo vi y fui a parar al fondo con monopatín y todo. Es de no creer lo que me pasó. Gracias a Dios no tengo nada y los golpes que recibí se van a ir curando solos, le contó a este portal.