Así incomodó la Chiqui a Ingrid Grudke con sus preguntas sobre Cristóbal López

Este fin de semana, Mirtha Legrand volvió con sus clásicos almuerzos en Mar del Plata. Entre los invitados al primer programa veraniego de la edición 2018 de Almorzando se encontraba Ingrid Grudke.

La actriz y modelo está en "La Feliz" haciendo temporada con la comedia Como el culo, y al mismo tiempo atraviesa un complicado momento personal tras su separación del empresario Cristóbal López, quien actualmente permanece detenido en el penal de Ezeiza.

"Estoy separada y listo", dijo. Pero la diva siguió indagando sobre el tema con sus picantes preguntas, algo que incomodó a la modelo ya que no quiso responder en algunos casos.

"Yo no estoy acostumbrada a esto, la gente me conoce por mi trabajo", aseguró Grudke sobre la situación judicial de López. El empresario K fue detenido el mes pasado bajo la acusación de evadir impuestos.

Después de la noticia sobre su encarcelamiento, Ingrid confirmó que se separó de su pareja. "Lloré mucho, todos lloramos", admitió. "No voy a hablar de sus negocios, yo no preguntaba sobre eso. Yo conocí un ser humano que es nada que ver con todo lo que se dice. Me juzgarán por lo que siento", indicó.

