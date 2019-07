Arranca la "Casa de papel 3" con Rodrigo de la Serna en la banda

El actor argentino Rodrigo de la Serna, que se incorporará a la nueva temporada de la serie española de Netflix La Casa de Papel, que estará disponible en la plataforma desde este viernes.





Finalmente, y después de muchas especulaciones, se conocerá qué fue de la vida de aquel grupo de ladrones ("atracadores", del otro lado del océano) que se animaron a jaquear el sistema robando, nada menos, que la Casa de la Moneda española.





En esta nueva entrega de la saga (a la que le sigue una cuarta parte que ya está filmada pero seguramente se verá el año que viene), la sorpresa no es ya el nuevo botín que se convertirá en el objetivo de la banda, sino la aparición y reaparición de dos personajes. Por un lado Berlín, que moría al finalizar la segunda temporada y por otro Palermo, un argentino que se suma al equipo para comandar el nuevo plan.





Pedro Alonso y Rodrigo de la Serna , alter egos de ambos, se entusiasmaron hablando de La casa de papel, pero lo justo y necesario para no develar las muchas sorpresas que traerá aparejado el nuevo guión.





"Yo estaba en Madrid promocionando Yucatán, una película de Daniel Monzón con Luis Tosar. Me llama mi representante y me dice: Álex Pina quiere tener una reunión con vos. ¿El creador de La casa de papel?, ¡Vamos!, le contesté. Ahí nomás me cuenta un esbozo del personaje de Palermo que a mí me parece extraordinario", dice De la Serna.





"Las series se componen de seres vivos. Si tú estás trabajando con gente que no se conforma, siempre van a estar tratando de evolucionar lo que hay. Nosotros tuvimos conversaciones para ver en qué términos continuaba mi personaje, y más allá de que esté vivo, esté muerto, o sea un fantasma, en el equipo de La Casa de Papel hay gente muy lista. Es una serie donde, aunque lo que pase sea muy espectacular, se intenta documentar todo para que tú te creas que lo que sucede es creíble. Y me consta que lo llevan a rajatabla". añade Alonso.