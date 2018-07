Armando Manzanero asegura que la serie de Luis Miguel "miente"

Desde sus inicios, "Luis Miguel, la serie" llevó a la pantalla a diversos personajes de la vida real; sea el actor Andrés García, la cantante Lucero, la presentadora y actriz Verónica Castro, etc. El más reciente en esta amplia lista es Armando Manzanero, quien por medio de YouTube tuvo algo que decir sobre el cómo fue representado.

Como se aprecia en el canal YouTube del programa mexicano "Sale el sol", Armando Manzanero comentó el diálogo de "Luis Miguel, la serie" donde su equivalente en la ficción dice que al público del intérprete de "La incondicional" no le gustan los boleros.

"¿Cómo voy a decir: 'no le va a gustar a tu gente'?, si es todo lo contrario... Fue Hugo López (el representante argentino de Luis Miguel) el que dijo: 'el niño quiere grabar canciones románticas y te encargo a ti el proyecto'", indicó el cantautor en el video YouTube.





Tras ello, la crítica de Manzanero a la serie se intensificó. "Yo empecé a crear el proyecto (el disco de boleros) dos años antes que se realizara, pero jamás le dije: '¡Ay, Micky por Dios, nadie va a querer oír esas canciones!'. Esas son unas pendejadas que ponen en las series, no sé si es para vender más o para lo que sea", añadió.

Más adelante, Manzanero dio a entender que con el disco de boleros que le produjo a Luis Miguel, "Romance", el Sol pasó a ser una estrella internacional. También contó que no fue invitado a tener alguna participación en la serie y que de habérselo pedido, no habría aceptado, pues no le gustan los chismes.