Ariel Rodríguez Palacios usaría el baúl del auto para evitar a la prensa

Luego de haber sido acusado de maltrato laboral por Gege Neumann, el cocinero Rodríguez Palacios estaría intentando evitar a la prensa. Por ese motivo, según relató en Los Ángeles de la Mañana la cronista Maite Peñoñori, el hombre se estaría escondiendo para tal fin.

"Me cuentan que el cocinero no sale en vivo esta semana para evitar el asedio periodístico. Grabó el finde. No da irse en el baúl todos los días...", escribió la cronista en su cuenta de Twitter, sin nombrar a Palacios. "Había cosas que me incomodaban.

Me cuentan que el cocinero no sale en vivo esta semana para evitar el asedio periodístico. Grabo el finde. No da irse en el baúl todos los días... — Maite Peño (@emedemaite) 11 de febrero de 2019

El escándalo con Ariel Rodrigo Palacios comenzó a fines de diciembre, cuando la hermana de Nicole Neumann contó, en Pamela a la tarde, lo que había vivido cuando trabajó junto al cocinero en "¡Qué mañana!" en Canal 9.

"Las primeras semanas del programa hubo cosas que me ponían incomoda. Desfilar y que me señale la cola, preguntarme si la pase bien a la noche", reveló la modelo, además de relatar que el hombre quería darle de comer 'en avioncito' y que otra vez, intentó quiso usarla de modelo para comparar los distintos tipos de grasa en las vacas", relató Neumann

"Le dije que me molestaban sus 'chistes' y su respuesta era 'si, no pasa nada'. Después no me saludaba y había destrato. Cuando me fui del programa, no me renovaron porque la relación era insostenible. Cuando a alguien le decís seis veces que no te gusta algo...", sostuvo.

"En mi último programa estaba llorando, porque no quería perder el trabajo y eso me parecía injusto. Quise despedirme y me dijeron que si, pero ese día no pude abrir la boca, en ningún momento me dejaron hablar al aire", dijo más tarde.

"Se cortó la cámara y me saqué de quicio. Le dije todo lo que pensaba de él adelante de todos. Sobre todo su manejo con las mujeres. Él no puede relacionarse sin chistes de doble sentido. Me fui temblando después de eso", concluía Geral.

Ahora, pasado el escándalo, según comentó Maite Peñoñori, Rodríguez Palacios se estaría ocultando del periodismo, nada más ni nada menos que utilizando el baúl de su auto. ¿Será verdad?

